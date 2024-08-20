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Более 98% родителей Казани положительно оценили качество питания в школах
Более 98% родителей школьников Казани положительно оценили качество питания в образовательных организациях. Об этом сообщила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани, депутат Госсовета РТ Рима Мухамедшина на пресс-конференции в школе «Адымнар» в рамках пресс-тура «Татарстан – республика достижений».
«За прошлый учебный год у нас было 19,8 тыс. записей в журнале родительского контроля. 98,3% из них были положительные. С 2019 года существует журнал родительского контроля во всех школах Казани, а с 2021 года родительский контроль стал ежедневный и онлайн», – рассказала спикер.
По словам Мухамедшиной, журнал родительского контроля – это опросник, который родители заполняют, находясь в школе. В частности, они оценивают чистоту в столовой, качество блюд, внешний вид поваров, а также спрашивают детей, нравится им блюдо или нет. «Это такой чек-лист», – подчеркнула гендиректор департамента.
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