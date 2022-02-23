Более 96 тыс. жителей Донбасса эвакуированы на территорию России

Более 96 тыс. человек прибыли в Россию из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Чуприяна.

«На сегодня на 6.00 границу РФ пересекли более 96 тыс. человек из соседних республик», — рассказал министр на совещании с региональными отделениями партии «Единая Россия».

Вынужденных переселенцев распределили в 230 пунктов временного размещения в 12 российских регионах.

«Сейчас еще два состава в движении, это будет плюс. География, безусловно, будет расширяться», — резюмировал Чуприян.