Более 95% молодежи Татарстана подключилось к программе «Пушкинская карта»

Татарстан оказался среди регионов, молодежь в которых более чем на 95% охвачена программой «Пушкинская карта». Также к ним относятся Удмуртия, Чувашия, Архангельская, Нижегородская, Костромская и Оренбургская области, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минкультуры России Ольгу Любимову.

По данным министра, в целом по стране к программе подключились порядка 80% молодых людей. За все время действия проекта карты оформили 11 млн человек, а стоимость билетов, приобретенных с помощью них, превысила 36 млрд рублей.

«В общей сложности по программе продано более 75 млн билетов на сумму 36,4 млрд рублей», — заявила глава культурного ведомства.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется с 1 сентября 2021 года в рамках национального проекта «Культура» по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.