Более 9,3 тыс. обращений направили татарстанцы в экоприемную

Жители Татарстана направили 9350 обращений в Республиканскую общественную экологическую приемную в текущем году. Из них решены уже 90%, сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Чаще всего татарстанцы обращались через приложение «Школьный экопатруль» – 4507. Через интернет-приемную Минэкологии направили 3316 обращений, систему «Народный контроль» – 1341, платформу обратной связи «ПОС» – 186.

В большинстве случаев татарстанцы жаловались на свалки и несвоевременный вывоз мусора – 6122 обращения. 1265 уведомлений поступило в связи с качеством воздуха, 931 – по воде, и по иным вопросам жители республики обращались 1032 раза.