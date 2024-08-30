Более 900 жителей Татарстана приступили к обучению по нацпроекту «Демография»

В рамках воплощения в жизнь федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в Татарстане за счет средств федерального бюджета организовано обучение отдельных категорий граждан, в том числе лиц в возрасте 50 лет и старше, инвалидов, работников, находящихся под риском увольнения, членов семей погибших участников специальной военной операции, неработающих матерей детей дошкольного возраста и некоторых других. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В прошлом 2023 году обучение по нацпроекту прошли 8276 жителей республики. В этом же году по данным на 29 августа к обучению приступили 954 татарстанца, тогда как еще 573 человека ожидают начала обучения.

Желающим пройти обучение необходимо подать заявление на портале «Работа России», выбрав образовательную программу и организацию. Сейчас обучение осуществляется по 386 программам, среди которых — IT-сфера, аналитика данных, программирование, управление персоналом, финансы, маркетинг, дизайн, образование, сервис и услуги.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.