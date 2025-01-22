Более 900 ветеранов СВО прошли диспансеризацию в Татарстане
Участники и ветераны СВО, а также члены их семей в приоритете при оказании профилактической медицинской помощи в РТ. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ заявил главный врач Госпиталя для ветеранов войн Ильдар Фахрутдинов.
«В 2024 году диспансеризацию прошли 906 ветеранов специальной военной операции», – отметил главврач.
Всего за прошедший год участникам СВО в Татарстане провели 3,8 тыс. операций, а реабилитацию прошли порядка 200 человек.
По словам Ильдара Фахрутдинова, бойцы СВО и их семьи получают амбулаторную медпомощь без очереди. Он также отметил, что особенно актуальны для ветеранов СВО сурдологические обследования, которые проводят в казанской больнице №16 и «Центре реабилитации слуха» в Набережных Челнах.