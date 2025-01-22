Более 900 ветеранов СВО прошли диспансеризацию в Татарстане

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Участники и ветераны СВО, а также члены их семей в приоритете при оказании профилактической медицинской помощи в РТ. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ заявил главный врач Госпиталя для ветеранов войн Ильдар Фахрутдинов.

«В 2024 году диспансеризацию прошли 906 ветеранов специальной военной операции», – отметил главврач.

Всего за прошедший год участникам СВО в Татарстане провели 3,8 тыс. операций, а реабилитацию прошли порядка 200 человек.

По словам Ильдара Фахрутдинова, бойцы СВО и их семьи получают амбулаторную медпомощь без очереди. Он также отметил, что особенно актуальны для ветеранов СВО сурдологические обследования, которые проводят в казанской больнице №16 и «Центре реабилитации слуха» в Набережных Челнах.