news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 22 января 2025 15:16

Более 900 ветеранов СВО прошли диспансеризацию в Татарстане

Более 900 ветеранов СВО прошли диспансеризацию в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники и ветераны СВО, а также члены их семей в приоритете при оказании профилактической медицинской помощи в РТ. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ заявил главный врач Госпиталя для ветеранов войн Ильдар Фахрутдинов.

«В 2024 году диспансеризацию прошли 906 ветеранов специальной военной операции», – отметил главврач.

Всего за прошедший год участникам СВО в Татарстане провели 3,8 тыс. операций, а реабилитацию прошли порядка 200 человек.

По словам Ильдара Фахрутдинова, бойцы СВО и их семьи получают амбулаторную медпомощь без очереди. Он также отметил, что особенно актуальны для ветеранов СВО сурдологические обследования, которые проводят в казанской больнице №16 и «Центре реабилитации слуха» в Набережных Челнах.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#коллегия минздрава рт #военнослужащие #диспансеризация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

Обвинение озвучило сроки для участников ОПГ «Тукаевские»

21 января 2025
Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

Автоинспекторы Татарстана устроят облаву на непристегнутых водителей и пассажиров авто

21 января 2025