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Экономика 31 января 2025 13:18

Более 900 тыс. туристов посетили Болгар за 2024 год

Более 900 тыс. туристов посетили Болгар за 2024 год
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник посетили более 910 тыс. год человек за 2024 год. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана сообщил глава Спасского района РТ Фаргат Мухаметов.

«У нас по Татарстану в год около 4,3 млн туристов и почти 910 тыс. в Болгаре», – впечатлилась глава АИР РТ Талия Минуллина.

Глава района подчеркнул, что на одного жителя города приходится в среднем по 112 туристов. «Благодаря этому увеличилось количество предприятий общественного питания до 21. Одновременно мы можем накормить около 2 тыс. гостей», – добавил он.

Помимо этого, вырос и номерной фонд – с 2 отелей на 102 места в 2010 году до 10 отелей на 1,8 тыс. мест сейчас. Однако, по словам Мухаметова, номеров все равно не хватает, так как в среднем Болгар посещают около 3 тыс. человек ежедневно.

#Болгар #Спасский район #туристы #АИР РТ
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