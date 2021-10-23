Более 900 тонн продукции реализовали фермеры на ярмарках Набережных Челнов

Сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 млн рублей было завезено в субботу на открытые площадки Автограда. Реализация свыше 900 тонн овощей и других продуктов питания прошла в трех организованных зонах города, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.



Сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах. Фото: © предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью города.

Участники ярмарок привезли горожанам в больших объемах картофель, лук, морковь, свеклу, мясо, молочную продукцию, яйца, масло сливочное, рыбу и другие продукты.



Сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах. Фото: © предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью города.

Праздничную атмосферу создали на ярмарочной площадке Ипподрома самодеятельные артисты из Менделеевского района.