news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 октября 2021  18:09
Ильгиз Гильманов

Более 900 тонн продукции реализовали фермеры на ярмарках Набережных Челнов

news_top_970_100

Сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 млн рублей было завезено в субботу на открытые площадки Автограда. Реализация свыше 900 тонн овощей и других продуктов питания прошла в трех организованных зонах города, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
 

Сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах.

Фото: © предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью города.

Участники ярмарок привезли горожанам в больших объемах картофель, лук, морковь, свеклу, мясо, молочную продукцию, яйца, масло сливочное, рыбу и другие продукты.
 

Сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах.

Фото: © предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью города.

Праздничную атмосферу создали на ярмарочной площадке Ипподрома самодеятельные артисты из Менделеевского района.

Сельскохозяйственные ярмарки в Набережных Челнах.

Фото: © предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью города.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное