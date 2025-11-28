Более 900 работ представили участники «Российской студенческой весны» в Казани

Фото: пресс-служба Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

Второй конкурсный день XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» завершился в Казани. 27 ноября участники из 13 регионов представили свои программы в I и II Лигах на двух площадках – во Дворце культуры Химиков и Дворце культуры железнодорожников. За два дня на фестивальной сцене выступили делегации из 25 субъектов страны – от Якутии и Карачаево-Черкесии до Хабаровского края и Луганской Народной Республики.

Руководитель делегации Ульяновской области Андрей Журавлев сообщил, что их команда представила экспериментальный формат номера и получила положительную реакцию зрителей. Он подчеркнул, что программа была посвящена людям-наставникам, которые остаются важными в жизни каждого.

В этот день в I Лиге свои работы показали команды Ярославской области («Приехали»), Республики Тыва («Тыва сулде»), Ульяновской области («Клаус»), Чувашской Республики («Жизнь…»), Республики Саха (Якутия) («Что-то, что всегда с тобой»), Кемеровской области («Свет нашей весны…») и Татарстана («Джалиль»).

Фото: пресс-служба Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

Руководитель делегации Чувашской Республики Анна Заворзаева отметила, что их номер посвящен блокадному Ленинграду и передан голосом современной молодежи. Она подчеркнула, что в год 80-летия Победы команде было важно «показать правду того времени».

Во II Лиге выступили делегации Калужской, Брянской, Тверской областей, Хабаровского края, Карачаево-Черкесии и Луганской Народной Республики. Программа ЛНР впервые была представлена на всероссийском уровне и рассказывала о подвиге юных героев Донбасса в годы Великой Отечественной войны.

Завершила конкурсный показ делегация Татарстана с программой о Герое Советского Союза Мусе Джалиле. Исполнитель главной роли Мурад Юсупов рассказал, что работа над номером стала для него важным опытом: посещение музея-квартиры поэта помогло глубже погрузиться в образ и почувствовать причастность к историческому наследию.

Фото: пресс-служба Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

Всего за два конкурсных дня участники показали более 900 творческих работ в десяти направлениях. Лауреатов фестиваля объявят 28 ноября на церемониях награждения и Гала-концерте. Трансляции и записи фестиваля доступны в VK Видео и сообществе «Российской студенческой весны» ВКонтакте.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» проводится с 1993 года и остается крупнейшим творческим событием для студенческой молодежи.

Организаторами выступают Минобрнауки России, Российский Союз Молодежи и Правительство Татарстана при поддержке Минкультуры РФ и Росмолодежи. Генеральный партнер – Ак Барс Банк.