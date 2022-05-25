Более 90 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ — 2022

Более 90 стран подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2022. Об этом советник Президента РФ Антон Кобяков сказал на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в России Хулио Гармендией Пеньей.

«Вопреки определенным обстоятельствам более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 — это действительно впечатляющие цифры», — сказал Кобяков.

Он подчеркнул, что важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества, передает пресс-служба Фонда «Росконгресс».

Юбилейный 25-й ПМЭФ состоится с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии юбилейного ПМЭФ в очном формате.