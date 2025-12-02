Более 9 тыс. новостроек в Татарстане в 2025 году оформлены с привлечением кредитов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За десять месяцев 2025 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 16 595 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), в том числе 9 245 – с привлечением кредитных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года эти показатели составили 16 871 и 11 004 соответственно. Таким образом, доля сделок на первичном рынке недвижимости с использованием кредитов снизилась с 65% в прошлом году до 55% в текущем.

В то же время в Росреестре Татарстана отметили, что в октябре 2025 года было зарегистрировано в 2,2 раза больше ДДУ по сравнению с октябрем прошлого года.

«Согласно нашим данным, полученным по итогам десяти месяцев, более половины объектов в новостройках приобретались в текущем году с привлечением кредитных средств. При этом наибольшее количество договоров участия в долевом строительстве было зарегистрировано в октябре – 2 316, из них 1 274 были оформлены с привлечением кредитов, что составляет 55% от общего количества», – отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.