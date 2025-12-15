news_header_top
Общество 15 декабря 2025 16:05

Более 89% туристов приезжают в Татарстан из других регионов России

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Основную долю гостей Республики Татарстан – 89% – составляют российские туристы. Об этом в ходе пресс-конференции «Татар-информа» сообщила вице-президент Ассоциации отелей Казани и республики Лилия Усманова.

«Основные источники туристов – это, естественно, Москва, Санкт-Петербург, регионы Поволжья, но также растет доля туристов из стран Содружества и из отдельных зарубежных стран. Но основная доля – это внутренний рынок», – сказал она.

Кроме того, Усманова обратила внимание на важный тренд. По ее словам, все больше людей из соседних регионов и из самого Татарстана выбирают отдых внутри республики.

«Это семьи с детьми, компании друзей, деловые гости, это молодежь и старшее поколение», – добавила она.

Развитие внутреннего туризма соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

