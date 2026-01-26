Более 870 школ РТ вошли в проект по модернизации кабинетов труда и ОБЗР

В Татарстане 878 школ вошли в проект по оснащению современным оборудованием кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)». Эти работы в российских школах начались в прошлом году по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Сегодня новейшим оборудованием укомплектованы кабинеты ОБЗР и труда около 23,3 тыс. школ страны. Таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе с регионами. Дополнительное финансирование, предусмотренное до 2027 года, позволит создать для каждого ученика равные условия для получения образования», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В рамках проекта кабинеты ОБЗР оснащают тактическими тренажерами, комплексами и макетами для изучения основ гражданской обороны и противодействия терроризму, современными средствами индивидуальной защиты, оборудованием для патриотического воспитания и обучения навыкам оказания первой помощи.

В кабинетах труда устанавливают токарные, сверлильные, фрезерно-гравировальные и лазерные станки. Кроме того, их оснащают наборами ручного электроинструмента, комплектами слесарно-столярного инструмента, 3D-принтерами, комплексами для изучения робототехники и основ программирования, оборудованием для швейных и кулинарных мастерских.

Таким образом, школьники смогут не только получить теоретические знания, но и отработать их на практике.

Модернизация образовательных пространств в школах продолжается. Уже в этом году по всей стране начнут оснащаться кабинеты музыки, изобразительного искусства и физики.