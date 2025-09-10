Более 87% детей мигрантов не будут приняты в российские школы

Из 23 616 детей с иностранным гражданством, подавших документы в российские образовательные организации, лишь 5940 проходило тестирование на знание русского языка, а успешно справились лишь 2964 человека, что равно лишь 12,6% от общего числа. Об этом сообщает официальный сайт Рособрнадзора.

Проверка знания русского языка была введена с 1 апреля 2025 года в целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников. Варианты тестирования были разработаны с учетом уровня обучения в каждом классе общеобразовательной школы. Так, если для зачисления в 1 класс экзамен проводится только в устной форме, то со 2 класса работа дополняется заданиями на чтение и письмо и т.д.

Все задания тестирования направлены на оценку способности иностранного гражданина обучаться на русском языке в рамках образовательных программ соответствующего класса. Отсутствие положительного результата является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.