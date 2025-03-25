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Общество 25 марта 2025 08:11

Более 865 тыс. пассажиров перевезли пригородные поезда в Татарстане за два месяца

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Более 865 тыс. пассажиров перевезли пригородные поезда в Татарстане за два месяца
Фото: © «Татар-информ»

Пригородными поездами в Татарстане в январе – феврале перевезено более 865 тыс. человек. Этот показатель соответствует аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

За два месяца пассажиры чаще всего отправлялись со станций «Казань» – 147,7 тыс., «Ометьево-2» – 50 тыс., «Компрессорный» – 48,4 тыс., «Арск» – 41,1 тыс., «Свияжск» – 33,6 тыс. и «Вахитово» – 24,7 тыс. человек.

Пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на стациях «Ометьево-2» – на 2,1% – и «Вахитово» – на 2,4%.

#Пассажиропоток #Пригородные поезда
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