Более 840 млн рублей ВСК выплатила своим клиентам по риску Covid-19 с начала пандемии

За почти два года Страховой Дом ВСК выплатил своим клиентам по ДМС и страхованию от несчастных случаев и болезней (НС) более 840 млн рублей в связи с Covid-19. Также в рамках программ страхования ВСК было проведено свыше 70 тыс. тестов на коронавирус. Всего медицинскую помощь по полисам ДМС и НСиБ получили свыше 140 тыс. клиентов.

Также, по данным аналитиков ВСК, с начала пандемии количество госпитализаций и выездов скорой и неотложной медицинской помощи выросло в 2,5 раза, а число вызовов врачей на дом – в 3 раза. Кроме того, за последние два года в связи с тем, что многие пациенты столкнулись с постковидным синдромом, увеличилось количество обращений к отоларингологам и эндокринологам.

Увеличился спрос и на различные диагностические процедуры, связанные с лечением Covid-19 и его последствий. Например, в 4 раза выросло число застрахованных, сдавших анализ на D-димер (показатель тромбообразования), в 2,5 раза – количество прошедших процедуру КТ или МРТ.

«Пандемия изменила спрос на медицинские услуги – во-первых, в целом растет число застрахованных по ДМС, примерно на 25% за период с 2018 по 2021 год. Во-вторых, увеличивается спрос на узкопрофильных врачей – отоларингологов, эндокринологов, неврологов, пульмонологов. Данная тенденция сохранится и в 2022 году – Covid-19 по-прежнему остается главным вызовом для всей системы здравоохранения. И после завершения пандемии тренд на заботу о собственном здоровье надолго останется актуальным. При этом страхование позволяет оптимизировать затраты на лечение за счет гибких страховых программ, включающих защиту от множества рисков, в том числе лечение коронавируса и сопутствующих заболеваний», – отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.