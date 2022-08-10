Более 820 млн рублей выделили на поддержку татарстанских предпринимателей с начала года

С начала года предприниматели Татарстана получили льготную финансовую поддержку на сумму более 820 млн рублей. Средствами воспользовались около 500 субъектов бизнеса.

Для поддержки бизнеса предусмотрено шесть микрофинансовых продуктов, которые охватывают все сферы предпринимательской деятельности – социальные предприниматели, экспортеры, самозанятые, фермеры, производственные предприятия и другие. При этом максимальная ставка по кредитам для бизнеса в Татарстане составляет 5,5% годовых, а минимальная – 0,1%.

Льготное микрофинансирование позволяет малым компаниям, микробизнесу и стартапам получить до 5 млн рублей по льготной ставке на срок не более трех лет. Наиболее востребованными у предпринимателей остаются программы «Содействие» и «Самозанятые».

Условия кредитования подразумевают наличие залога. Однако для предпринимателей, не обладающих собственными средствами для обеспечения микрозайма, поддержку оказывает подведомственный Минэкономики РТ Гарантийный фонд. Льготный продукт «Поддержка – 2022» подразумевает обнуление комиссионного вознаграждения в первые 6 месяцев и увеличенную сумму поручительства до 70 млн рублей с пониженной с 1% до 0,5% ставкой вознаграждения

Предприниматели и самозанятые Татарстана могут подать заявку на получение микрозайма онлайн на республиканском суперсервисе «Мои субсидии» и портале ФАСТТРЕК.РФ, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина.