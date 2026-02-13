Более 82% заявлений в Росреестр Югры поданы онлайн

Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оказало 78,6% услуг в электронном виде от общего объема. В ведомстве отмечают, что такого показателя удалось добиться за счет активного перевода ипотечных сделок в цифровой формат, передает «ugra-news.ru».

По итогам прошлого года доля ипотечных сделок, оформленных онлайн, составила 94,4% – это на 5% больше, чем годом ранее. При этом 99,3% таких сделок регистрируются менее чем за один рабочий день, что свидетельствует о высокой скорости обработки электронных заявлений. Более 99,3% заявлений о регистрации договоров долевого участия также подаются в электронном виде.

Заместитель руководителя управления Татьяна Рудая пояснила, что развитие электронных сервисов позволяет гражданам и организациям напрямую взаимодействовать с Росреестром без посредников. По ее словам, это сокращает сроки ожидания, снижает расходы и делает процедуры более прозрачными, понятными и безопасными.

В сфере документооборота органов государственной власти и местного самоуправления все документы подаются в электронном формате. В соответствии с требованиями законодательства регион полностью перешел на электронное взаимодействие с кредитными организациями и застройщиками.

За январь 2026 года в Росреестр Югры поступило 13 653 заявления на учетно-регистрационные действия, из них 82,2% были направлены в электронном виде.