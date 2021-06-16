Более 8 тысяч переписчиков и 650 волонтеров: как Татарстан готовится к переписи населения

«Татарстан готов к проведению Всероссийской переписи населения»

На заседании первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин рассказал, что по результатам анализа подготовительных мероприятий Татарстан готов к проведению Всероссийской переписи населения.

«Выполнены все предусмотренные планом работы, подготовлен организационный план, в который включены 613,8 тыс. домов, или около 2 млн помещений. Сформировано 7128 счетных участков, 1185 — переписных. Для проведения переписи граждан вне своего жилого помещения созданы еще 1187 стационарных участков», — заявил первый вице-премьер РТ.



Фото: Владимир Васильев

По словам Нигматуллина, к переписи полностью подготовлены хозяйства в городских и сельских населенных пунктах республики. Он добавил, что для работы переписчиков подготовлены соответствующие материалы, в том числе в цифровом формате.

«Для проведения этого масштабного мероприятия согласованы действия всех структур власти и организаций. Впервые в переписи будут задействованы волонтеры, — отметил докладчик. — Несомненно, информация, которую мы получим по результатам предстоящей переписи населения, необходима для принятия программ социально-экономического и демографического развития республики».

Нигматуллин заметил, что из-за пандемии сроки проведения Всероссийской переписи населения скорректированы. «Но уверен, что она пройдет на высоком организационном уровне с использованием современных технологий», — убежден он.

Более 600 волонтеров Татарстана помогут провести перепись населения

Руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина сообщила, что в Татарстане провести Всероссийскую перепись населения помогут 650 волонтеров. «С Министерством по делам молодежи Татарстана создается волонтерский корпус — „Волонтеры переписи“. Их численность составит 650 человек», — сказала она.

По словам Гатауллиной, в республике будут работать 8315 переписчиков. Уже создан 15-процентный резерв по всем категориям персонала. Подготовлен картографический материал, в том числе в цифровом формате.



Фото: Александр Эшкинин

«Всего в переписи будут задействованы более 11 тыс. человек, — отметила она. — Росгвардия будет обеспечивать охрану помещений для нужд переписи».

Докладчик уточнила, что в настоящее время проводится актуализация адресов помещений для размещения переписных и стационарных участков, помещений для хранения документов, а также составляется список персонала и идет подготовка планшетных компьютеров для работы переписчиков.

Свыше 260 переписчиков задействуют по всей России

В проведении Всероссийской переписи населения в целом по стране будет задействовано 268 тыс. переписчиков, заявила заместитель руководителя Росстата Ирина Шаповал. «В обязанности переписчиков входит проведение опроса населения. Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, который прошел специальное обучение», — рассказала она.

Шаповал заметила, что для организации Всероссийской переписи населения закуплено 360 тыс. планшетных компьютеров. Ими обеспечат в том числе и переписчиков. В настоящее время планшеты уже используются при переписи населения в труднодоступных территориях, добавила она.



Источник: rosstat.gov.ru

«Пройти перепись в интернете можно будет как на специальном сайте, так и в соответствующем мобильном приложении. Этот способ участия в переписи наиболее предпочтительный, так как позволяет снизить нагрузку на переписчиков и ускорить автоматизированную обработку материалов переписи», — подчеркнула замруководителя Росстата.

По ее словам, заполнить переписные листы в электронной форме можно будет и на едином портале государственных и муниципальных услуг. «Применение бумажных переписных листов возможно только в крайних случаях. Например, при переписи отдельных категорий населения — сотрудников УФСИН. Или при желании людей записать данные на бумажном носителе», — пояснила Шаповал.

В проведении переписи будут задействованы многофункциональные центры. Их сотрудники помогут получить учетную запись ЕСИА. В МФЦ будут организованы стационарные переписные участки для приема сведений от населения переписчиками. Кроме того, в организации мероприятия задействуют банки, которые будут приглашать своих клиентов к участию в переписи.



Фото: Владимир Васильев

Докладчик напомнила, что проведение Всероссийской переписи населения планируется в октябре этого года. «Президент России Владимир Путин поручил Правительству, профильным ведомствам и органам исполнительной власти субъектов Федерации до 1 июля проработать вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь», — уточнила она.

«Сейчас важнейшая задача — подготовка и успешное проведение первой цифровой переписи населения. Всероссийская перепись населения является самым масштабным статистическим наблюдением. Это и база для методических расчетов о ценах и прогнозах на ближайшее десятилетие. Пользователями результатов переписи является все общество — государственные структуры, граждане, организации», — заключила Шаповал.