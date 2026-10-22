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Происшествия 22 октября 2026 09:10

Более 800 вражеских БПЛА уничтожено над регионами России минувшей ночью

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Свыше 800 вражеских беспилотников перехвачено и уничтожено над регионами России прошедшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 21 октября до 8.00 22 октября дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны россии
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