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Более 800 удостоверений ветеранов СВО уже выдали в Татарстане
На сегодняшний день в Татарстане выдано более 800 удостоверений ветеранов СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.
«В последнее время эта процедура носит беззаявительный характер. При подтверждении командованием, данный комплект документов направляется комиссии. В дальнейшем бумажный носитель будет выдан военнослужащему. Номер удостоверения вы всегда можете проверить в военном комиссариате РТ, а также в личном кабинете. Проблемных вопросов по выдаче удостоверений у нас нет», – поделился Сергей Котин.
На пресс-конференции также было отмечено, что вручение ветерана боевых действий проходило и на базе татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества».
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