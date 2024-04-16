Более 800 удостоверений ветеранов СВО уже выдали в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На сегодняшний день в Татарстане выдано более 800 удостоверений ветеранов СВО. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.

«В последнее время эта процедура носит беззаявительный характер. При подтверждении командованием, данный комплект документов направляется комиссии. В дальнейшем бумажный носитель будет выдан военнослужащему. Номер удостоверения вы всегда можете проверить в военном комиссариате РТ, а также в личном кабинете. Проблемных вопросов по выдаче удостоверений у нас нет», – поделился Сергей Котин.

На пресс-конференции также было отмечено, что вручение ветерана боевых действий проходило и на базе татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества».