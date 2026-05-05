Более 800 тыс. жителей УрФО проголосовали за объекты благоустройства за две недели

Жители Уральского федерального округа активно включились во Всероссийское голосование за объекты благоустройства. За первые две недели, по данным на 5 мая, участие в нем приняли 816 тысяч человек. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Наибольшую активность показала Свердловская область – здесь проголосовали 367 тысяч человек. В Челябинской области участие приняли 256 тысяч жителей. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (60 тысяч), Курганская область (55 тысяч), Ямало-Ненецкий автономный округ (44 тысячи) и Тюменская область – почти 34 тысячи голосов.

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поблагодарил жителей, которые уже приняли участие в голосовании. Он отметил, что ранняя активность показывает заинтересованность людей в развитии своих городов и поселков.

Также он призвал тех, кто еще не сделал выбор, присоединиться к голосованию и определить, какие общественные пространства будут благоустроены в следующем году.

Шестое Всероссийское голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».