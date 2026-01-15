Более 800 тыс. долларов собрали для рабочего, которому Трамп показал средний палец

Рабочему завода Ford Ти Джею Сабуле, оказавшемуся в центре скандала во время визита Президента США Дональда Трампа в Детройт, собрали более 800 тыс. долларов пожертвований через платформу GoFundMe. Об этом сообщает «Российская газета».

Всего было открыто два сбора: один принес мужчине около 481 тысячи долларов, второй — примерно 330 тысяч. В описании одного из сборов Сабулу назвали патриотом США.

Напомним, во время визита Трампа на завод Сабула крикнул Президенту, что тот является «защитником педофилов», намекая на связь политика с финансистом Джеффри Эпштейном. В ответ Трамп показал средний палец и посоветовал Сабуле «идти подальше».

После инцидента рабочего временно отстранили от работы на время расследования.