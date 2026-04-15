Более 800 работодателям РТ установят квоту для трудоустройства участников СВО

Работодателям в Татарстане установят квоту для трудоустройства участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Проектом закона предлагается установить для приема на работу участников специальной военной операции квоту работодателям с численностью работников более 200 человек в размере 1% от среднесписочной численности работников», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она уточнила, что в республике нововведение коснется более 800 работодателей.

Законопроект разработан для создания дополнительных гарантий занятости для ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО.