news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 апреля 2026 12:31

Более 800 работодателям РТ установят квоту для трудоустройства участников СВО

Читайте нас в
Телеграм

Работодателям в Татарстане установят квоту для трудоустройства участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Проектом закона предлагается установить для приема на работу участников специальной военной операции квоту работодателям с численностью работников более 200 человек в размере 1% от среднесписочной численности работников», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она уточнила, что в республике нововведение коснется более 800 работодателей.

Законопроект разработан для создания дополнительных гарантий занятости для ветеранов боевых действий, принимавших участие в СВО.

#трудоустройство
news_right_1
news_right_2
news_bot
