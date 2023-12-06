Более 800 работ поступило на конкурсы антикоррупционной направленности в Татарстане

В Казанском Кремле сегодня наградили победителей творческих конкурсов антикоррупционной направленности. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. В этом году на конкурсы, проводимые Министерством образования и науки РТ, поступило более 800 работ от школьников и студентов из разных районов и городов республики.

«У всех конкурсантов есть общая черта — неравнодушие к своей стране, республике. Особую гордость вызывает разносторонность поступивших на конкурс работ — это сочинения, рисунки, аппликации, плакаты, видеоролики. И везде видно искреннее неприятие коррупции, воровства и взяточничества. Это яркие, сделанные с душой работы», — заявила на церемонии награждения заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

По ее мнению, участие в таких конкурсах молодежи — показатель ее гражданской активности. «Уже с детства вы выбираете правильную позицию — жить без коррупции. Мы используем ваше творчество в агитационных мероприятиях против коррупции», — обратилась спикер к собравшимся.

Шрша отметила, что работа по противодействию коррупции в республике проводится комплексно, в ней участвуют все органы государственной власти, правоохранительные органы, общественность, религиозные организации, научное и бизнес-сообщество.

«Противодействие коррупции — дело каждого. И только вместе мы можем ее минимизировать. Поэтому в дальнейшем мы надеемся на вас, ведь именно от молодежи зависит, как будет развиваться наша страна», — подчеркнула она.

Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина добавила, что творческие конкурсы антикоррупционной направленности проходят в Татарстане уже 13-й год и не прекращались даже во время пандемии коронавируса Covid-19. «Это говорит о том, что всегда пристальное внимание к этой теме. Потому что нам важно, чтобы вы честно жили и в дальнейшем воспитали такое же поколение», — сказала она конкурсантам.

Асадуллина также поблагодарила родителей и педагогов за «достойное воспитание юных граждан». «Я горда тем, что в зале присутствует не просто талантливая молодежь, а социально ответственная, очень серьезная и не по годам взрослая. Работы, представленные на конкурс, показывают, что у всех очень взрослое мышление, сознание. И мы с такой молодежью можем быть спокойны за будущее нашей страны», — заметила она.

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская убеждена, что победители таких конкурсов «никогда не позволят себе совершить коррупционные преступления, потому что их учат чести и достоинству, нравственному отношению к жизни».

Награды были вручены победителям республиканских конкурсов творческих работ (плакатов и видеороликов) среди школьников «Знай и не опускай!» и среди обучающихся профессиональных образовательных организаций «Совесть — друг, коррупция — враг».

Кроме того, наградили победителей республиканского конкурса эссе на родном языке среди учащихся школ «Скажем коррупции „Нет!”», а также конкурса сочинений «Строим будущее без коррупции».

Победителей определили и в конкурсе научно-прикладных исследовательских работ на тему реализации антикоррупционной политики РТ среди профессорско-преподавательского состава образовательных и научно-исследовательских организаций, аспирантов и студентов.

Представленные работы будут использованы при подготовке календарей, брошюр, методических рекомендаций на антикоррупционную тематику, а также при проведении мероприятий по профилактике коррупции среди молодежи.