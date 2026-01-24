Более 800 молодых законотворцев приняли участие в конкурсе «Парламент-2030»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Церемония награждения победителей и лауреатов XV Всероссийского молодежного конкурса законотворческих инициатив «Парламент-2030» прошла сегодня в Госсовете Татарстана. В финале конкурса приняли участие 50 студентов и учащихся образовательных организаций, всего же в проекте участвовали более 800 человек из 79 регионов России. Телеграмму с поздравлениями финалистам направил Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Ринат Фазылов зачитал содержание телеграммы, в которой подчеркивалось, что за 15 лет существования конкурс стал востребованной площадкой для живого диалога между молодыми людьми и органами власти.

В письме отмечалось, что конкурс позволяет школьникам, студентам и молодым парламентариям обмениваться опытом, предлагать идеи по совершенствованию правового регулирования в сферах образования, науки, экономики, социальной и налоговой политики.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Победители характеризуются как талантливые, деятельные и целеустремленные, формирующие перспективный интеллектуальный фонд страны и способствующие ее динамичному развитию.

Фарид Мухаметшин отметил, что в этом году особое внимание участников было сосредоточено на патриотическом воспитании, поддержке участников специальной военной операции, совершенствовании их правового статуса, развитии оборонной промышленности и научно-исследовательской деятельности.

Он подчеркнул, что проекты конкурсантов по актуализации нормативно-правовой базы для участников СВО и их семей, укреплению оборонно-промышленного потенциала и развитию нравственно-патриотического воспитания демонстрируют значимость общественной консолидации, сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Особый символизм этому придает объявленный в Татарстане Год воинской и трудовой доблести.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Глава парламента пожелал организаторам и участникам конкурса дальнейших успехов в развитии молодежного парламентаризма и укреплении правовой культуры, а юным законотворцам – новых достижений, личного и профессионального роста.

Всероссийский конкурс «Парламент-2030» проводится с 2014 года. В 2026 году в нем участвовали более 800 молодых людей из всех федеральных округов, включая школьников, студентов, членов детских и молодежных организаций, а также молодых депутатов местных и региональных парламентов.

Победителями стали 50 финалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкортостана, Ростовской, Архангельской и Челябинской областей, а также Приморского края.

Их работы касались правового регулирования территориальной организации промышленного комплекса, совершенствования правового статуса членов семей участников СВО, разработки федерального закона о патриотическом воспитании, развития общероссийского движения содействия армии и флоту России и других актуальных направлений.