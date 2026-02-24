Более 800 человек подали заявки на участие в конкурсе «Сандугач-Соловей»

Гала-концерты XIII Международного конкурса «Сандугач-Соловей» пройдут в концертном зале Казанского государственного института культуры 28 февраля и 1 марта.

«Наш конкурс – не просто фестиваль исполнительского мастерства, где ребенок показывает свою смелость и красоту голоса. Это образовательная площадка, где члены жюри дают свои рекомендации, проводятся мастер-классы», – рассказала ректор КазГИК Роза Ахмадиева.

Конкурс объединяет исполнителей из разных регионов России и зарубежья. Участники смогут представить свое мастерство перед профессиональным жюри, принять участие в мастер-классах для вокалистов и концертмейстеров, получить сценический опыт и побороться за звания лауреатов, дипломантов и обладателей Гран-при. Педагогам вручат благодарственные письма.

Тема укрепления межнационального согласия, в соответствии с Годом народного единства, станет в этом году для конкурса главной. По словам Розы Ахмадиевой, выражено это будет в том, что все исполнители будут петь на родных языках и в народных костюмах. Участники и раньше могли выступить на родном языке, но в этом году организаторы сделали на этом акцент.

Председатель жюри данного конкурса – Народная артистка России и Татарстана Венера Ганеева. В состав жюри также входят заслуженный деятель искусств РТ Зульфия Нигмедзянова-Авзалова, оперный дирижер Цзян Шанжун, Заслуженный деятель искусств РФ Резеда Ахиярова и другие.

Участников будут оценивать по общепринятым критериям: техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту), чистота интонации, артистизм, сложность репертуара, создание художественного образа.

Конкурс проводится в следующих номинациях: академический вокал (вокал-соло, дуэт, вокальный ансамбль); народное пение (вокал-соло, дуэт, вокальный ансамбль); эстрадное пение (вокал-соло, дуэт вокальный ансамбль); мастер и ученик (академический, народный, эстрадный вокал: дуэт, трио, квартет, квинтет). В каждой номинации участники подразделяются на 7 возрастных категорий. Принять участие в конкурсе может исполнитель любого возраста.

На данный момент организаторы приняли 850 заявок на участие. Прием заявок продолжится до 27 февраля. Перед подачей заявки необходимо оплатить организационный взнос.