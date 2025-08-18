Более 80% жителей РТ положительно оценивают проводимую антикоррупционную работу

В Татарстане за последние десять лет доля тех, кто готов вступить в коррупционную сделку, сократилась на 23%. Об этом сообщила на сессии III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

«Согласно социологическому исследованию мнения населения о коррупции, проведенном в 2024 году, более 80% населения положительно оценивают проводимую органами власти работу», – заявила она.

Шрша добавила, что 59% от числа опрошенных заверили, что, попав в коррупционную ситуацию, отказались от участия в криминальной сделке.

Она рассказала, что в республике ведется контроль за соответствием расходов должностных лиц их доходам. «Нарабатывается практика, когда под контроль берется значительный промежуток времени, например, более десяти лет. И рассматривается имущество, оформленное не только на этого служащего, но и на дальних родственников, даже друзей», – отметила завотделом антикоррупционных проверок.

По ее словам, учреждения и организации республики принимают внутреннюю антикоррупционную политику.

«Наша задача – донести до каждого, что перед законом все равны, каждый руководитель органов власти и бизнеса должен понимать свою ответственность не только перед своими сотрудниками, но и за курируемое направление, за все население», – подчеркнула Шрша.

Она заметила, что в республике расширяется работа по антикоррупционной политике на предприятиях. «В каждом предприятии есть разработанная нами настольная книга руководителя по профилактике коррупции, в каждом муниципальном органе есть должность помощника по профилактике коррупционных правонарушений», – проинформировала завотделом антикоррупционных проверок.

Кроме того, по ее словам, вместе с научным сообществом изучаются психологические аспекты коррупции.

«У нас еще есть к чему стремиться, поэтому необходимо делать упор на правовом просвещении граждан, воспитании неприятия коррупционного поведения. Наша общая задача – использовать все возможности для минимизации коррупционных рисков», – заключила Шрша.