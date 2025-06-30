Более 80% жалоб в экологическую приемную Татарстана уже решены

С начала года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило 3201 обращение от граждан. По данным Минэкологии РТ, на текущий момент уже решено 2663 запроса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жители чаще всего используют цифровые каналы: 1381 сообщение направлено через интернет-приемную министерства, 1018 – через приложение «Школьный экопатруль», 719 – через систему «Народный контроль» и еще 83 – через платформу обратной связи «ПОС».

Наиболее острой темой остается несанкционированный выброс и размещение отходов – таких жалоб зафиксировано 1698, причем свыше тысячи из них было подано школьниками в рамках экологического патруля. Также граждане обращались с жалобами на качество воздуха (476 обращений), воды (361) и по другим вопросам (666 обращений).

Напомним, что сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно через электронную приемную или с помощью платформы «Народный контроль».

Забота об окружающей среде соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».