Более 80 выпускников «Школы 21» в Казани получили дипломы и начали карьеру в ИТ

Фото: «Школа 21»

21 августа в «Школе 21» в Казани состоялась церемония вручения сертификатов выпускникам программы обучения. Более 80 участников завершили обучение, освоив программирование, работу с базами данных и сетями, а также прошли трехмесячную стажировку в крупных региональных ИТ-компаниях.

На сегодняшний день 100% выпускников успешно работают в российских ИТ-компаниях и стартапах, что подтверждает высокий уровень подготовки, полученный в «Школе 21».

Фото: «Школа 21»

«Школа дала мне не только знания, но и важнейшие жизненные навыки. Методология школы научила меня самостоятельности, критическому мышлению и эффективной коммуникации. Языки программирования, изучаемые здесь, помогли разобраться в устройстве памяти компьютера, что оказалось бесценным опытом при освоении Java», – отметил один из выпускников школы Артур Гаязов.

Поздравили ребят с завершением заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов, вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов, директор кампуса Юлия Вершинина и другие почетные гости.

Фото: «Школа 21»

«Республика Татарстан является флагманом в развитии ИТ-кадров и профессионального сообщества, и "Школа 21" – важный элемент экосистемы цифровой трансформации региона. <...> Министерство цифрового развития Татарстана содействует "Школе 21" в этом направлении… За все время своей работы "Школа 21" выпустила более 500 участников, причем 90% выпускников остаются работать в Татарстане, что свидетельствует о высокой востребованности подготовленных специалистов на региональном рынке труда и эффективности программы по удержанию талантов в республике», – подчеркнул Булат Габдрахманов.

Юлия Вершинина добавила: «"Школа 21" доказала свою эффективность: наши выпускники становятся ключевыми сотрудниками крупнейших технологических компаний, потому что мы даем актуальные знания и навыки, позволяющие решать реальные бизнес-задачи».