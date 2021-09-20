Более 80 выпускников медколледжей РТ устроились на работу в горбольницу №5 Челнов

Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Городская больница №5 Набережных Челнов приняла на работу новых сотрудников. Администрация медучреждения проводит большую работу по привлечению начинающих специалистов, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Главная медсестра горбольницы №5 Гульназ Гарипова рассказала, что в этом году на работу сюда устроились выпускники медицинских колледжей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска и Елабуги.

«Многие из них оформляли целевые договора. Большинство медицинских сестер и медбратьев приняли решение к нам трудоустроиться еще на преддипломной практике. В этом году 83 выпускника медицинских колледжей стали частью нашего дружного коллектива», — пояснила Гульназ Гарипова.

Медсестра отметила, что на сегодняшний день укомплектованность средним медицинским персоналом по больнице составляет 89%, младшим — 100%. Среди пришедших на работу — активные и целеустремленные молодые специалисты, которые сразу же решили работать во временном инфекционном госпитале, сосредоточившись на помощи больным коронавирусом Covid-19.

Один из них — выпускник Казанского медколледжа медбрат Раиль Равилов. Он работает с самыми тяжелыми пациентами в реанимационной палате интенсивной терапии. Больные характеризуют молодого специалиста как внимательного, ответственного, профессионального и душевного человека. По словам самого медика, он пошел по стопам деда, так что тяга к медицине у него в крови. В будущем Раиль намерен стать врачом-хирургом.

«Конечно, мог сразу после армии поступить в медицинский университет, но решил, что должен изучить всю профессию от А до Я. Поэтому окончил медколледж, сейчас работаю медбратом и помогаю людям, а потом уже буду получать высшее образование», — поделился планами молодой человек.