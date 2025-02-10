Более 80 тыс. подростков Татарстана смогут принять участие в новом сезоне «Зарницы»

В Татарстане стартует Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». В этом сезоне присоединиться к ней смогут и студенты колледжей. Кроме того, в республике совместно с Российским военно-историческим обществом создан единый оргкомитет по проведению игры, сообщает пресс-служба «Движения первых» в РТ.

«Зарница 2.0» – масштабная всероссийская игра с применением цифровых технологий, флагманский проект «Движения первых». В процессе игры участники осваивают новые технологии, прокачивают навыки ориентирования, оказания первой медицинской помощи, расширяют знания об истории страны. Самых маленьких ждут спортивные игры и викторины, а для участников постарше предусмотрена тактическая игра на местности, обучение выживанию в экстремальных условиях и многое другое.

В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также учающиеся колледжей и техникумов в возрасте от 18 до 21 года изо всех регионов России. Всего в игре четыре возрастные категории: 7–10 лет, 11–13 лет, 14–17 лет, 18–21 год (учащиеся колледжей и техникумов).

Предполагается, что суммарно в игре примут участие почти 82 тыс. подростков Татарстана. В 2025 году «Зарница 2.0» пройдет в несколько этапов: школьный (отборочный), муниципальный, зональный, региональный, окружной и федеральный.

Заявочная кампания на школьный этап началась 2 февраля. Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте игры – зарница.будьвдвижении.рф. Каждая команда должна состоять из десяти участников, числоекоманд от одной образовательной организации не ограничено. Роли в команде следующие: командир, штурмовик, медик, сапёр, оператор БПЛА, военкор, политрук.

На школьном этапе младшую категорию участников ждут общекомандные дисциплины: основы строевой подготовки, первая помощь, история Отечества, викторина «Герои в форме», спортивная игра «Снайпер», маршрутная игра «Зарничка 2.0». Средняя и старшая группы командно посоревнуются в тактической игре на местности, а все остальные испытания проходят индивидуально в соответствии с ролью в команде. Для успешного прохождения отборочного этапа разработан асинхронный курс подготовки, также размещенный на сайте.

Первого марта стартует муниципальный этап, он продлится до 31 марта. Его участниками станут победители отборочного этапа всех четырех возрастных категорий. К общеотрядным состязаниям младшей группы прибавится конкурс «Приветствие отряда». Средняя и старшие категории командно пройдут испытания по основам строевой подготовки, военизированной эстафете, общевойсковой грамотности, основам российской государственности и военной истории, тактической медицине, огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях, тактической подготовке и тактической игре на местности. Кроме того, их ждут индивидуальные испытания в соответствии с занимаемой в команде ролью.

Затем будут организованы зональные этапы – с 1 по 30 апреля. Состязания состоятся в Казани, Елабуге и Набережных Челнах. В них примут участие команды – победители муниципального этапа во всех четырех возрастных категориях.

Региональный этап пройдет в мае в Казани. Соревноваться за дальнейший выход на окружной уровень будут команды-победители в три старших возрастных категориях. Для младших участников этот этап станет финальным.

После этого старшие команды отправятся на летние сборы и представят Татарстан на окружном этапе соревнований среди регионов Поволжского федерального округа. Финал игры намечен на сентябрь 2025 года.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.