Более 80 тыс. бюджетных мест выделено вузам РФ для будущих специалистов туриндустрии

В 2025 году выделено более 80 тыс. бюджетных мест для российских вузов и СПО по направлению «Туризм и гостеприимство». Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что сегодня в России обучение специалистов для индустрии туризма и гостеприимства ведут более 200 высших учебных заведений и 300 колледжей по всей стране. В рамках приемной кампании по направлениям высшего образования, связанным с туризмом, абитуриенты уже подали заявления примерно на 130 тыс. конкурсных групп, а в учреждения СПО направили порядка 120 тыс. заявлений.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить турпоток к 2030 году до 140 млн человек в год. Для ее достижения в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" реализуются масштабные инвестпроекты. Ключевое значение имеет сегодня подготовка профильных специалистов для туристической сферы. В 2025 году выделено более 80 тыс. бюджетных мест для вузов и СПО по направлению "Туризм и гостеприимство"», – сказал Чернышенко.

Он добавил, что на сегодняшний день в отрасли туризма заняты порядка 1 млн человек. В 2024 году образовательные организации подготовили около 55 тыс. человек для туристической отрасли, включая более 6,4 тыс. сотрудников с высшим образованием и свыше 48 тыс. специалистов со средним профессиональным. Максим Решетников отметил необходимость комплексного подхода:

«Важно интегрировать среднее профессиональное образование с запросами туристической индустрии, сотрудничать с сильными региональными вузами и повышать производительность труда. Для этого уже начали работу центры компетенций в туризме на базе корпорации "Кавказ.РФ", чтобы образовательные учреждения могли быстро и качественно закрывать потребность отрасли на специалистов», – добавил министр экономического развития Максим Решетников.

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге созданы федеральные ресурсные центры подготовки кадров в сфере туризма.

С 2023 года в них прошли обучение более 11 тыс. человек, а до конца 2025 года планируется подготовить еще около 6,5 тыс. специалистов.

В Федеральном ресурсном центре подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства РГУТИС более половины программ ориентированы на обучение специалистов для отельной сферы и общепита.

Планируется строительство образовательного кампуса филиала РГУТИС на территории курорта «Завидово» в Тверской области, где студенты смогут обучаться и проходить практику.

В Казани центр развития кадрового потенциала на базе ПГУФКСиТ готовит высококвалифицированных специалистов из регионов, способных создавать территории, привлекательные для инвесторов и туристов.

В международном центре компетенций в Санкт-Петербурге проводится подготовка специалистов по международному туризму, включая гидов и экскурсоводов, сотрудников компаний-туроператоров, отелей, музеев.