Более 80 татарстанцев получили бесплатную юридическую помощь в 2024 году

В течение 2024 года в Татарстане организовали 11 приемов, на которых через систему видеоконференцсвязи приняли 82 человека. Чаще всего за помощью обращались многодетные семьи, родители и родственники участников специальной военной операции, пенсионеры и малообеспеченные граждане, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

«Основные вопросы касались жилищных споров, состояния здоровья, прохождения военно-врачебной комиссии и назначения пенсий. Всем обратившимся была предоставлена необходимая правовая поддержка в форме устных и письменных консультаций. Конструктивное сотрудничество по обеспечению населения бесплатной юридической помощью планируется продолжить и в 2025 году», - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что в Казани состоялось расширенное заседание Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РТ, где поучаствовал министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

В рамках мероприятия подвели итоги деятельности Уполномоченного в уходящем году. Обсудили и планы на будущее, и наиболее актуальные правозащитные вопросы. Также участники заседания рассмотрели важные проблемы взаимодействия Уполномоченного по правам человека в РТ с органами публичной власти и институтами гражданского общества.

Госюрбюро РТ, подведомственное Минюстиции, является основным учреждением, предоставляющим бесплатную юридическую помощь населению республики. Бюро активно взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в рамках соглашения о сотрудничестве для оказания правовой поддержки жителям республики.