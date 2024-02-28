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Более 80% россиян заявили членам УИК, что планируют прийти на выборы
За время работы проекта «ИнформУИК» члены избирательных комиссий обошли свыше 40 млн домов и квартир в России. Они рассказали о предстоящих выборах более чем 27 млн человек, рассказала на заседании ЦИК РФ председатель комиссии Элла Памфилова.
По ее данным, порядка 70% граждан идут на контакт, активно интересуются о голосовании, его вариантах.
«С кем удалось пообщаться — это более 80% (81,4%) — выражают намерение принять участие в выборах Президента, — цитирует Памфилову ТАСС. — Один этот факт говорит о важности и значимости проекта „ИнформУИК“».
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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