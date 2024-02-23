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Более 80% россиян доверяют Путину и одобряют его деятельность в должности Президента РФ
82% жителей России хорошо оценивает работу Президента РФ Владимира Путина, а 80% доверяют главе государства. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ.
При этом 8% россиян оценивают скорее плохо работу Путина, а в недоверии к российскому лидеру признались 11% опрошенных.
Отмечается, что опрос проводился три дня: с 16 по 18 февраля. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Опрашивали людей в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 российских субъектах.
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