Более 80 представителей Татарстана приняли участие в форуме «иВолга» в Самарской области

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Торжественная церемония закрытия Молодежного форума Приволжского федерального округа «иВолга» состоялась на Мастрюковской поляне в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Мероприятие прошло под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и было нацелено на формирование осознанного отношения к истории, культуре и ценностям России.

В этом году форум собрал более 1,5 тыс. участников из 80 российских регионов и 9 стран мира. В числе делегатов – школьники, студенты, молодые специалисты и активисты от 14 до 35 лет. От Республики Татарстан было подано 489 заявок из 43 муниципалитетов, в итоговый состав участников вошли 84 человека из 22 территорий региона.

На протяжении пяти дней молодые люди проходили обучение по семи направлениям, участвовали в мастер-классах, стратегических сессиях, лекциях и тренингах. Кроме образовательных активностей, форум включал спортивные, творческие и интеллектуальные конкурсы.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Особое внимание в этом году было уделено теме сохранения исторической памяти в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также укреплению духовно-нравственных ценностей. Участники встретились с ветеранами и участниками специальной военной операции.

Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, выступая на церемонии закрытия, отметил, что каждый участник форума проявил инициативу, поверил в себя и стремился к развитию. Он выразил уверенность в том, что именно молодежь станет движущей силой перемен и будущим страны, и призвал продолжать выдвигать идеи для развития регионов.

Одной из традиций форума стал конкурс региональных шатров, где молодежь представляла культурные особенности своих территорий. Победителем в народном голосовании стал шатер Татарстана с концепцией «Сокровищница Зиланта».

Гости могли погрузиться в атмосферу республики: от архитектурных символов и легенды о мифическом Зиланте до татарского чаепития и народной музыки. Интерактивные зоны демонстрировали связь традиций с инновациями, а также ценность межнационального единства.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Шатер Татарстана посетили высокопоставленные гости, в том числе – замполпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, председатель Правления движения «Движение первых» Артур Орлов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и другие.

Также были объявлены победители индивидуального рейтинга участников по образовательным профилям. Так, например, Ринат Сафин из Татарстана стал лидером рейтинга профиля «Управление»; Светлана Михайлова выиграла конкурс грантов «Молодежные медиа ПФО» и активист профиля «Науки» в номинации «Индекс цитирования»; Ильдана Исмагилова и Артур Курдыбайло заняли 1 и 2 места соответственно в конкурсе «Каталог научно-популярных объектов» в рамках образовательного профиля «Наука»

Даниил Макаров одержал победу в рамках профиля «Культура и творчество», которая предоставила ему возможность совместно с опытными режиссерами участвовать в организации форума в Саратове.

Камилла Синцова в составе смешанной команды заняла 2 место во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0»; Виктория Александрова заняла 2 место, Лиана Сутягина заняла 3 место в турнире по Just Dance; Елизавета Гонзова исполнила гимн Российской Федерации на одной сцене с NANSI & SIDOROV.

Адильбек Баймухамбетов в составе смешанной команды занял 3 место в турнире по волейболу; Амир Насыров стал участником Театра Первых, а Даниил Макаров написал авторскую песню про участие республики на форуме в рамках окружной активности «Региональная песня-визитка «Голоса иВолги».

Форум стал частью реализации национального проекта «Молодежь и дети».