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Более 80 человек пострадали при столкновении автобусов в Нью-Йорке
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Более 80 человек получили травмы из-за столкновения двух автобусов в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.
Авария произошла в районе Манхэттена около семи часов вечера. Двухэтажный туристический автобус врезался в автобус городской транспортной сети.
В момент столкновения оба автобуса были полностью заполнены людбми. В итоге травмы получил по меньшей мере 81 человек, 18 из них были доставлены в больницу, еще 63 пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.
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