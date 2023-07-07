Более 80 человек пострадали при столкновении автобусов в Нью-Йорке

Более 80 человек получили травмы из-за столкновения двух автобусов в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в районе Манхэттена около семи часов вечера. Двухэтажный туристический автобус врезался в автобус городской транспортной сети.

В момент столкновения оба автобуса были полностью заполнены людбми. В итоге травмы получил по меньшей мере 81 человек, 18 из них были доставлены в больницу, еще 63 пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия.