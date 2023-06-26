Более 8 тысяч детей из РТ поучаствовали в мероприятиях по противодействию коррупции

Среди детей и молодежи, в том числе обучающейся в организациях общего и среднего профессионального образования, в Татарстане регулярно проводятся меры по подготовке их к полноценной жизни в обществе, сообщает Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.

Цель таких мероприятий – сформировать у молодежи мировоззрение на основе традиционных ценностей, воспитать нетерпимость к коррупционному поведению, а также гражданственность, патриотизм, честность и справедливость, которые выступают антагонизмом коррупции.

Фото: © Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики

Решаются эти задачи, в частности, в рамках государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015–2025 годы».

В ведомстве отмечают, что вовлеченность подростков в проведение антикоррупционных мероприятий имеет эффект отсроченный, однако в перспективе поколение молодых людей будет нравственно подготовлено к полноценному участию в жизни и развитии общества и внесет в противодействие коррупции вклад, превосходящий даже административное и уголовное преследование.

Фото: © Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики

Положительно в таких работах зарекомендовала себя практика использования летних оздоровительных и пришкольных лагерей. Материал подается в игровых формах в виде викторин, квестов, квизов и других конкурсов.

При поддержке Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, других органов государственной власти с началом летнего периода был дан старт активной работе с молодежью, проводимой представителями органов местного самоуправления и активистами молодежных организаций. Так, за три минувшие недели прошло более 250 мероприятий, в которых участвовали более 8 тысяч детей.

Фото: © Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики

Например, в Алькеевском районе помощник Главы по вопросам противодействия коррупции Алсу Хайруллина провела встречу в формате диалога с ребятами, отдыхающими в пришкольном лагере «Солнышко».

После просмотра специально подготовленного представителями общественной организации видеоролика о вреде коррупции, ребята обсудили вопросы честности и справедливости, согласившись с тезисом «что делается скрыто, в конце концов выйдет на свет», а также рисовали и собирали пазлы. В завершение мероприятия каждый из участников получил «Эликсир от коррупции» с фруктовым вкусом.

Фото: © Управление Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики

А в Лениногорском районе беседы, квесты и конкурсы, направленные на формирование непринятия коррупции, были организованы и проведены в четырех пришкольных лагерях. Более 80 учащихся получили уроки честности. Например, в МБОУ «СОШ № 6» помощником Главы по вопросам противодействия коррупции Гульнарой Аглиевой была проведена игра, на которой с детьми были разыграны сцены из народных сказок, показывающие важность честности, порядочности и уважения к законам, а также формирующие негативное отношение к коррупционному поведению.

Аналогичные мероприятия проведены также в Азнакаевском, Атнинском, Балтасинском, Бугульминском, Рыбно-Слободском и ряде других муниципальных районов.