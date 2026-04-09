Общество 9 апреля 2026 09:29

Более 8 тыс. ясеней высадят в Альметьевском районе в память о погибших в войну

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Масштабная экологическая акция по высадке деревьев пройдет 18 апреля в окрестностях села Кама-Исмагилово Альметьевского района РТ. В рамках мероприятия планируется высадить более 8 тыс. саженцев ясеня.

Акция приурочена к сохранению памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего участники высадят 8 800 деревьев.

В мероприятии примут участие волонтеры и активные жители района. Акция организована в рамках всероссийской инициативы «Сохраним лес» национального проекта «Экологическое благополучие».

О времени сбора и дополнительных деталях проведения акции организаторы сообщат позднее.

#Сад памяти
