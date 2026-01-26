Более 8 тыс. бойцов СВО и членов их семей получили бесплатную юрпомощь в РТ с 2022 года

В Татарстане состоялось совещание по вопросам оказания юридической помощи и правовых услуг под руководством директора Департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста России Романа Рябого. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан Илья Гомзик рассказал о работе системы бесплатной юридической помощи в республике, уделив особое внимание поддержке участников специальной военной операции.

«С начала специальной военной операции Министерство участвует в организации правовой поддержки участников СВО и членов их семей. Всего с 2022 года правовой помощью охвачено 8 081 участников специальной военной операции и членов их семей», – сообщил Илья Гомзик.

Отдельно первый замминистра остановился на вопросах цифровизации юридических услуг. Илья Александрович рассказал о мобильном приложении «Карта жителя Республики Татарстан», где создан специальный раздел «Юридическая помощь».

В 2025 году через приложение бесплатную юрпомощь получили 121 человек. Всего приложение скачали почти 344 тыс. пользователей, из которых более 5 тыс. обращались к разделу «Юридическая помощь».

Кроме того, жители республики теперь могут получать юридические консультации по видеосвязи.

«Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в ближайший пункт МФЦ и сообщить сотруднику о желании получить бесплатную юридическую консультацию», – объяснил Илья Гомзик.