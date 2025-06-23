news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 июня 2025 10:39

Более 8 тыс. автомобилей в сутки проезжает по трассе «Алексеевское – Альметьевск»

Читайте нас в
Телеграм

С момента введения платы за проезд по трассе «Алексеевское – Альметьевск» 31 марта 2025 года ею воспользовались более 461 тысячи автомобилей. Суточный трафик превышает 8 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Платная дорога протяженностью 145 км стала первой в Татарстане. Она соединяет пять муниципальных районов – Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Черемшанский и Альметьевский. Проект реализован в формате концессии при участии АО «Автострада» и при поддержке федерального бюджета. Торжественный запуск движения состоялся 26 декабря 2024 года.

«Это была наша мечта», – отмечал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Трасса оснащена системой «Свободный поток», позволяющей автомобилистам проезжать участок без остановок. Оплатить проезд можно в течение пяти дней на сайте по государственному номеру автомобиля. Для консультаций и помощи на дороге доступен короткий номер 0216.

#трасса #автомобили
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

22 июня 2025
Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

22 июня 2025