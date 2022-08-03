Более 77% спортивных страховых полисов в России оформляются на детей

Финансовый маркетплейс Сравни и Страховой Дом ВСК рассказали о том, какие виды спорта чаще всего страхуют, а также раскрыли статистику по несчастным случаям в РФ. В первом полугодии 2022 года страховые полисы для спортсменов чаще всего приобретали для пловцов, каратистов, художественных гимнастов, футболистов и дзюдоистов.

Более 77% спортивных страховых полисов были оформлены на детей, 22,7% — на взрослых. Чаще всего страховали детей в возрасте от 8 до 17 лет (64% страховых полисов). Затем следуют дети до семи лет (13%) и взрослые в возрасте 18-30 лет (12%).

Топ-10 наиболее популярных видов спорта для страхования за первое полугодие 2022 года:

1. Плавание;

2. Каратэ;

3. Гимнастика художественная;

4. Футбол;

5. Дзюдо;

6. Самбо;

7. Тхэквондо;

8. Бег;

9. Беговые лыжи;

10. Волейбол.

По данным Сравни, в первом полугодии 2022 года продажи полисов спортивного страхования выросли в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Тренд на здоровый образ жизни основательно укрепился в нашей стране. Мы видим, что и взрослые, и дети все чаще подключаются к активным видам спорта как любительски, так и профессионально. Вместе с этим растет потребность в страховании от несчастных случаев на время занятий спортом и участия в соревнованиях. Более 77% спортивных страховок оформлено для юных спортсменов. Страховка позволит получить денежную выплату, которая поможет покрыть расходы на лечение и восстановление после травмы. При этом затраты на страхование несоизмеримо меньше, чем на лечение», — отметила Олеся Евтушенко, руководитель продукта по страхованию спортсменов в компании Сравни.

По данным Страхового Дома ВСК, в первом полугодии 2022 года городами-лидерами по несчастным случаям и болезням в РФ стали Москва (15% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней (НСиБ) в ВСК), Ижевск (9%), Уфа (7,5%).

Чаще всего результатом травм и болезней становится временная нетрудоспособность — 88% происшествий, реже выплаты по НСиБ связаны с летальным исходом — 9%, меньше всего страховых случаев связано с получением инвалидности — всего 3%.

Партнерский материал.