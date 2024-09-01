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Более 77% организаций в Татарстане оказались прибыльными
В первом полугодии 2024 года 77,4% организаций Татарстана работали с прибылью, а 22,6% оказались убыточными. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
Сумма прибыли компаний в республике за этот период составила свыше 473 млрд рублей, убытков — 32,8 млрд. Таким образом, сальдо прибылей и убытков равнялось 440,4 млрд рублей — в сравнении с первыми шестью месяцами 2023 года это на 28,9% меньше.
По Приволжскому федеральному округу доля прибыльных организаций составила 74%, а по России в целом — 71,9%.
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