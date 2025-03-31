news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 31 марта 2025 14:09

Более 7,7 млрд рублей направят на благоустройство городов ДНР

Читайте нас в
Телеграм

В течение трех лет в ДНР выделят около 7,7 млрд рублей на благоустройство городов и ремонт инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день Минстроем ДНР в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подписаны пять соглашений на общую сумму 7 688,167 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.

Средства поступят в региональный бюджет в виде федеральных субсидий. Они будут направлены на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, модернизацию коммунальной инфраструктуры, сокращение непригодного для жизни жилфонда и развитие опорных населенных пунктов. Кроме того, финансирование позволит реализовать проекты комплексного развития территорий и победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды.

#благоустройство города #ДНР
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Пенсионный возраст: когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

31 марта 2025
«Впервые в России»: Рустам Минниханов открыл пять центров для занятий настольным теннисом

«Впервые в России»: Рустам Минниханов открыл пять центров для занятий настольным теннисом

30 марта 2025