Более 7,7 млрд рублей направят на благоустройство городов ДНР

В течение трех лет в ДНР выделят около 7,7 млрд рублей на благоустройство городов и ремонт инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день Минстроем ДНР в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подписаны пять соглашений на общую сумму 7 688,167 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.

Средства поступят в региональный бюджет в виде федеральных субсидий. Они будут направлены на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, модернизацию коммунальной инфраструктуры, сокращение непригодного для жизни жилфонда и развитие опорных населенных пунктов. Кроме того, финансирование позволит реализовать проекты комплексного развития территорий и победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды.