Более 760 объектов инфраструктуры появилось в России по программе «Стимул»

С 2018 года по программе «Стимул» в регионах России сдано более 760 объектов инфраструктуры. Это помогло строительству и вводу более чем 56 млн квадратных метров жилья, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что программа реализуется в рамках национального проекта «Жилья и городская инфраструктура». Благодаря ей строятся объекты жилищно-коммунального хозяйства, детсады, больницы, школы и дороги в новых микрорайонах.

«Именно на комплексное развитие, взаимоувязку всей инфраструктуры будет направлен наш новый нацпроект. Будем продолжать эту работу», — заявил заместитель Председателя Правительства России.

Напомним, что с 2025 года строительство жилья, дорог и инженерных сетей будет включено в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни»,