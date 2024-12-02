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Более 760 объектов инфраструктуры появилось в России по программе «Стимул»
С 2018 года по программе «Стимул» в регионах России сдано более 760 объектов инфраструктуры. Это помогло строительству и вводу более чем 56 млн квадратных метров жилья, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он напомнил, что программа реализуется в рамках национального проекта «Жилья и городская инфраструктура». Благодаря ей строятся объекты жилищно-коммунального хозяйства, детсады, больницы, школы и дороги в новых микрорайонах.
«Именно на комплексное развитие, взаимоувязку всей инфраструктуры будет направлен наш новый нацпроект. Будем продолжать эту работу», — заявил заместитель Председателя Правительства России.
Напомним, что с 2025 года строительство жилья, дорог и инженерных сетей будет включено в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни»,
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