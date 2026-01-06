Более 750 участников СВО из Татарстана получили бесплатную юридическую помощь

Более 750 участников специальной военной операции и членов их семей получили бесплатную юридическую помощь в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минюста республики.

Приемы проходят каждый четверг на базе фонда «Защитники Отечества», где юристы Государственного юридического бюро консультируют граждан по вопросам социально‑правовой поддержки. За полтора года совместной работы специалисты оказали помощь уже 750 людям.

Соглашение о сотрудничестве между Госюрбюро Татарстана и фондом «Защитники Отечества» действует с 9 июня 2023 года. За это время количество обращений значительно выросло: если в первый год за консультацией пришли 62 человека, то в 2024 году – уже 261. В 2025 году юристы проконсультировали более 450 граждан.

В ведомстве отмечают, что чаще всего люди обращаются по вопросам восстановления паспорта, получения денежного довольствия, оформления отпуска, статуса инвалидности и другим социальным гарантиям.

«Мы видим, что людям действительно нужна эта поддержка. Многие просто не знают своих прав или сталкиваются со сложностями при оформлении документов. Наша задача – сделать так, чтобы защитники и их семьи получали все, что им положено по закону», – сообщили в Госюрбюро.

Всего за время действия соглашения юристы провели более 95 приемных дней.