Более 750 тыс татарстанцев установили самозапрет на кредиты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

«Сегодня в Татарстане уже 767 тыс человек включили самозапреты на кредит, из них 78 тыс человек подключили услугу через МФЦ. Это удобный инструмент, который закрывает возможность получать онлайн-кредиты», – рассказал Альберт Яковлев.

Кроме того, через сайт Госуслуг можно узнать, сколько SIM-карт оформлено на человека, и при необходимости установить запрет на их оформление и продажу без личного участия человека.