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Происшествия 15 сентября 2026 14:26

Более 750 тыс татарстанцев установили самозапрет на кредиты

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Более 750 тыс татарстанцев установили самозапрет на кредиты. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал первый заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев.

«Сегодня в Татарстане уже 767 тыс человек включили самозапреты на кредит, из них 78 тыс человек подключили услугу через МФЦ. Это удобный инструмент, который закрывает возможность получать онлайн-кредиты», – рассказал Альберт Яковлев.

Кроме того, через сайт Госуслуг можно узнать, сколько SIM-карт оформлено на человека, и при необходимости установить запрет на их оформление и продажу без личного участия человека.

#кредиты
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