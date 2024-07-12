Более 75% в структуре волонтерского движения Татарстана занимают женщины

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Волонтерской деятельностью в Татарстане занимаются люди разных возрастов, однако большинство – это школьники (50%) и студенты (30%). Также в лидерах волонтеры «серебряного возраста», рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

«Мы всегда опираемся на нашу большую концепцию, она называется “Волонтерство – норма жизни”. Волонтерское движение, события, акции являются ключевыми на всех этапах жизни, начиная с детского сада и заканчивая нашим уважаемым пенсионным возрастом, нашими “серебряными” волонтерами. И на каждом из этапов есть своя деятельность», – подчеркнул он.

Чаще всего волонтерскую деятельность выбирают представительницы прекрасного пола. Их доля составляет порядка 75% от общего количества добровольцев в Татарстане. Мужчин – 25%. Такие показатели представитель информационно-ресурсного центра объяснил потребностью мужской части населения обеспечивать семью, из-за чего у них остается не так много времени на добровольчество.

Мубаракшин также выделил и еще одно направление – корпоративное волонтерство. На данный момент доля добровольцев на предприятиях невысока, но динамично развивается и увеличивается.

«С рядом компаний мы уже несколько лет сотрудничаем. Очень здорово, что руководство видит необходимость данного вида социальной активности, включая его в свою внутреннюю корпоративную культуру. Большие компании, такие, как “Татнефть”, “Транснефть”, КАМАЗ, имеют свои внутренние программы по поддержке добровольческой, волонтерской деятельности сотрудников. У них даже есть внутренние микрогранты, которые выдают на реализацию социальных проектов», – заключил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ.