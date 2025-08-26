Более 7,5 тыс. жителей Татарстана уже воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»

В Центральной избирательной комиссии Татарстана подвели промежуточные итоги работы сервиса «Мобильный избиратель». Согласно данным на 26 августа, более 7,5 тыс. жителей республики уже оформили заявления для участия в едином дне голосования не по месту регистрации (прописки), а по месту своего фактического нахождения. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Чтобы воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», необходимо заранее оформить заявление:

– до 10 сентября – через портал госуслуг, офисы МФЦ или любую территориальную избирательную комиссию;

– с 3 по 10 сентября – в любой участковой избирательной комиссии.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заметил, что подавляющее большинство заявлений для голосования с помощью сервиса «Мобильный избиратель» поступает через федеральный портал госуслуг. «Это максимально удобный и доступный способ подачи заявлений», – заверил он.

На выборах Раиса Татарстана «Мобильный избиратель» позволяет выбрать удобный избирательный участок на всей территории республики, а также экстерриториальный избирательный участок в Москве, находящийся в здании Полпредства РТ в РФ по адресу: Москва, 3-й Котельнический переулок, д. 13/15, стр. 1.

На дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ «Мобильный избиратель» доступен в пределах Мелекесского округа. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления «Мобильный избиратель» не действует.

Если избиратель передумает и решит отозвать заявление, поданное для голосования через сервис «Мобильный избиратель», то он в праве сделать это до 10 сентября включительно. Заявление, поданное через «Госуслуги», может быть отозвано только через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Единый день голосования в Татарстане назначен на 14 сентября, избирательные участки будут открыты с 7 до 20 часов. В республике пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).